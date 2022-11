Güterzug-Unfall bei Gifhorn: Bahn bereitet Bergungsarbeiten vor Stand: 26.11.2022 14:26 Uhr Nach dem Güterzugunfall bei Gifhorn hat die Feuerwehr die Einsatzstelle am Sonnabend an die Bahn übergeben. Nun werden dort zunächst die Räumungsarbeiten vorbereitet. Die Sperrung der Strecke bleibt.

Die Baustelle auf der wichtigen Strecke zwischen Hannover und Berlin werde mit dem Abzug der Feuerwehr eingerichtet, erklärte eine Sprecherin der Bahn. Dafür wird schweres Gerät und Kräne herangeführt. Zum Einsatz kommen auch Dieselloks, die die beschädigten Waggons abschleppen. Damit wieder Züge über die Strecke rollen können, müssten einige neue Masten und Schwellen installiert sowie Schotter und Gleise ausgebessert werden. Die Helfer seien bereits seit Tagen in der Nähe stationiert, so die Bahn.

Propangas aus allen Kesselwagen entfernt

Die vier havarierten Kesselwagen waren am Freitag vollständig geleert und zur Sicherheit noch mit flüssigem Stickstoff ausgespült worden. Seit dem vergangenen Wochenende arbeiteten auch Bergungsexperten von Werkfeuerwehren und dem Technischem Hilfswerk (THW) an der Trasse. Bei Leiferde waren zwei Güterzüge an der Fernverbindung zusammengestoßen. Die vier umgekippten Kesselwagen enthielten 200 Tonnen Propangas. Bei der Arbeit mit dem Gas bestand immer das Risiko einer Explosion - die vorsichtige Bergung dauerte darum länger.

Strecke zwischen Hannover und Berlin weiter gesperrt

Reisende auf der Strecke zwischen Hannover und Berlin müssen sich weiter auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Einschätzung, dass eine Freigabe der Strecke erst voraussichtlich Mitte Dezember erfolge, habe noch Bestand, erklärte eine Bahnsprecherin am Freitag.

Weitere Informationen Zugunfall bei Gifhorn: Pistorius besucht die Unfallstelle Dort wird weiterhin Propangas aus den beschädigten Kesselwagen abgefackelt. Zwei Waggons sind inzwischen geleert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 25.11.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr