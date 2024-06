Stand: 24.06.2024 10:40 Uhr Gruppe von jungen Menschen beklaut hilfsbereite Seniorin

Eine Gruppe von vier bis fünf Personen soll am Samstagnachmittag einer 73-Jährigen die Geldbörse aus dem Rollator geklaut haben. Das teilte die Polizei Northeim am Montag mit. Demnach hatte die Gruppe die Frau und ihren Lebensgefährten nach dem Weg gefragt und so in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen soll es zu dem Diebstahl gekommen sein. Laut Polizei handelt es sich bei den Verdächtigen um vier bis fünf Personen mit jugendlichem Aussehen, darunter eine Frau mit Kinderwagen. Hinweise zu der Gruppe nimmt die Polizei Northeim unter der Telefonnummer (05551) 700 50 entgegen.

