Großkontrolle auf A39: 22 Lastwagen aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei Braunschweig hat am Dienstag den Verkehr auf der A39 kontrolliertund dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. 48 Lastwagen und Kleintransporter sowie zwei Busse wurden auf dem Parkplatz Herzogsberge an der A39 bei Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) überprüft. 30 Verstöße wurden nach Angaben der Polizei gezählt. 22 Lkw durften nicht mehr weiterfahren. Ein Gefahrgut-Transporter zum Beispiel hatte seine Ladung nicht gesichert. Auch technische Mängel und nicht eingehaltene Sozialvorschriften wurden festgestellt. Im Rahmen der Großkontrolle wurde auch die Geschwindigkeit auf der A39 in Fahrtrichtung Salzwedel (Sachsen-Anhalt) gemessen. 221 mal wurden die dort erlaubten 80 Stundenkilometer so weit überschritten, dass ein Bußgeld fällig wurde. Ein Wolfsburger BMW-Fahrer wurde mit Tempo 158 geblitzt. Ihn erwartet jetzt ein Fahrverbot.

