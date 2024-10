Stand: 16.10.2024 14:30 Uhr Großer Andrang: Neuer Wanderstempel im Solling

Der neue Wanderstempel im Solling entwickelt sich zu einem echten Besuchermagneten. Die Solling-Vogler-Region berichtet darüber hinaus von einem großen Interesse an den "Wanderschätze"-Stempelheften, die seit September erhältlich sind. Die Nachfrage habe in den ersten Wochen alle Erwartungen übertroffen. Allein in den ersten 14 Tagen seien bereits 1200 Stempelhefte verkauft worden. Zeitweise sei es bereits zu Engpässen gekommen, weil der Nachschub an Heften fehlte. Wanderer können die Stempel an verschiedenen Punkten im Solling sammeln und sich so ihre Abenteuer dokumentieren.

Weitere Informationen Naturparadies Solling Dichte Wälder und saftige Wiesentäler: Der Solling ist ein vielfältiges Naturparadies. mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.10.2024 | 08:30 Uhr