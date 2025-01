Stand: 14.01.2025 12:38 Uhr Goslar diskutiert: Begrünte Sitzbänke für 60.000 Euro?

Die Stadt Goslar will drei begrünte Sitzbänke für 60.000 Euro anschaffen und erntet dafür scharfe Kritik. In der Sitzung des Bauausschusses waren die Sitzmodule in der vergangenen Woche Gesprächsthema. Wie eine Sprecherin der Stadt gegenüber dem NDR in Niedersachsen mitteilte, standen vor allem die Kosten für die Sitzmodule in der Kritik. Die Stadt betont, dass sie selbst nur rund 6.000 Euro aufbringen müsse. Der Rest würde aus Fördermitteln finanziert. Die Stadtverwaltung ist sich sicher, dass die Sitzbänke einen großen Mehrwert liefern, die Innenstadt aufwerten und zur Abkühlung im Sommer beitragen. Demnach sollen die Bänke über eine eigene Wasserversorgung für die daran angebrachten Pflanzen verfügen und zum Teil mit Holz verkleidet sein.

Weitere Informationen Goslar zur "Niedersächsischen Klimakommune 2024" gekürt Beim Wettbewerb "Klima kommunal" hat die Stadt mit einem KI-basierten Hochwasser-Warnsystem überzeugt. (03.09.2024) mehr

