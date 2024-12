Stand: 18.12.2024 14:45 Uhr Goslar: Verwaister Jungluchs wird wieder aufgepäppelt

Nahe Goslars Stadtteil Immenrode ist ein verwaister Luchs versehentlich in eine Waschbärenfalle geraten. Der Jungluchs werde derzeit in einer Artenschutzstation versorgt, wie der Luchsbeauftragte im Harz, Ole Anders mitteilte. Das Tier leide unter Parasiten im Fell und Darm und müsse zunächst wieder vollständig gesund werden. Im Frühjahr sei geplant, den Luchs entweder im Solling oder im Harz auszuwildern. Verwaiste Jungluchse sind kein Einzelfall. Der Nationalpark Harz hat sich in der Vergangenheit immer wieder um solche Tiere gekümmert und sie erfolgreich in die Wildnis zurückgebracht.

