Stand: 17.02.2025 11:35 Uhr Goslar: Paul-Lincke-Ring soll umbenannt werden

Die Jury des Goslarer Musikpreises Paul-Lincke-Ring hat sich hinter das Vorhaben gestellt, den Preis umzubenennen. Wie die Stadt Goslar am Montag dem NDR in Niedersachsen bestätigte, könnte der Preis bald "Der goldene Ton" heißen. Die Auszeichnung wird seit 1955 in Goslar verliehen. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem Udo Lindenberg, Ina Müller und Annett Louisan. Im vergangenen Jahr sollte Sven Regener den Preis erhalten - wegen Untersuchungen zur möglichen NS-Vergangenheit des Komponisten Paul Lincke wurde die Verleihung jedoch ausgesetzt. Für die Fachjury sei nicht nur die Umbenennung, sondern auch die Auseinandersetzung mit Linckes Rolle im Nationalsozialismus unerlässlich, hieß es. Anfang April soll final über den neuen Titel des Preises abgestimmt werden.

