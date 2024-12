Stand: 06.12.2024 16:13 Uhr Goslar: Frau betreibt illegales Bordell in Wohnung

Das Kreisordnungsamt hat am Freitag in der Innenstadt von Goslar ein illegales Bordell geschlossen. Eine Frau habe in einer Mietwohnung illegale Prostitution angeboten, sagte ein Landkreissprecher. Bei der gemeinsamen Durchsuchung von Polizei und Ordnungsamt wurde eine Sexarbeiterin ohne Aufenthaltserlaubnis angetroffen. Das Haus war laut Landkreis bereits im vergangenen April ins Visier der Behörden geraten. Die Vermieterin sei damals auf nicht eingehaltene Gesundheitsauflagen und fehlende Arbeitsbescheinigungen hingewiesen worden, hieß es. Der Landkreis Goslar hatte im Sommer angekündigt, schärfer gegen illegale Prostitution vorzugehen. Kontrollen gab es demnach seitdem in Seesen, Bad Harzburg und Goslar. Dabei sei es vor allem um Zwangsprostitution, Menschenhandel und den Verdacht des illegalen Aufenthaltes gegangen, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.12.2024 | 15:00 Uhr