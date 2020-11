Stand: 11.11.2020 17:00 Uhr Goslar: Besserer Schutz vor Corona durch mehr Schulbusse

In Goslar sollen 14 zusätzliche Busse zu Stoßzeiten für Entlastung bei der Schülerbeförderung sorgen. Die Kosten von rund 80.000 Euro pro Monat übernimmt der Landkreis. Landrat Thomas Brych (SPD) begründete die Entscheidung damit, in der Corona-Krise den Infektionsschutz verbessern zu wollen. Die Kreisverwaltung hätten immer wieder Beschwerden von Eltern erreicht, weil Busse überfüllt seien und an den Haltestellen dichtes Gedrängel herrsche. In Wolfsburg mietet die städtische Verkehrsgesellschaft seit Montag Busse an, um das Infektionsrisiko in den Schulbussen zu vermindern.

Weitere Informationen Infektionsgefahr: Osnabrück setzt mehr Schulbusse ein Zudem werden die Regeln verschärft: Sind im Bus zu viele Schüler, soll kein weiterer Zustieg mehr möglich sein. (06.11.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.11.2020 | 17:00 Uhr