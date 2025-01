Stand: 10.01.2025 11:40 Uhr Goslar: Archäologen entdecken alte Grundmauern der Kaiserpfalz

Forschende haben in Goslar bei Grabungen ehemalige Grundmauern der Kaiserpfalz entdeckt. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um die Mauern eines Vorgängerbaus der heutigen Kaiserpfalz. Die Archäologen in Goslar haben den Angaben zufolge lange nach solchen baulichen Strukturen gesucht. Für ihre Auswertung haben sie Proben des historischen Mörtels genommen und im Labor analysiert. Die Ergebnisse ließen darauf schließen, dass es sich um einen frühmittelalterlichen Königshof aus dem späten zehnten Jahrhundert handelt, hieß es. Schriftlichen Quellen zufolge sollen bereits vor Kaiser Heinrich III., der die heute erhaltene Pfalz errichten ließ, Könige und Kaiser in Goslar gewirkt haben. Die Stadt Goslar rechnet im Rahmen der Sanierungsarbeiten im Umfeld der Kaiserpfalz mit weiteren archäologischen Funden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Archäologie Mittelalter