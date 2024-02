Stand: 27.02.2024 09:04 Uhr Göttingen setzt bei Blindgänger-Suche neues Verfahren ein

Durch ein neues Verfahren bei der Blindgänger-Suche ist der Stadt Göttingen nach eigenen Angaben eine weitere Evakuierung erspart geblieben. Nach dem erstmaligen Einsatz einer neuen Methode mit elektromagnetischen Wellen konnte an einem Verdachtspunkt auf dem Schützenplatz ein Blindgänger ausgeschlossen werden, teilte die Stadt Göttingen mit. Der Punkt muss demnach nicht weiter untersucht werden. Es müsse beispielsweise kein Loch gegraben und kein Grundwasser an der Stelle abgesenkt werden. Der erste Stadtrat Christian Schmetz (CDU) bezeichnete das neue Verfahren als Erfolg. Dadurch habe die Stadt Kosten gespart und die Anwohner in der Weststadt nicht wie sonst evakuieren müssen.

