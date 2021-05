Stand: 03.05.2021 15:30 Uhr Göttingen muss Nigerianerin volle Sozialleistungen zahlen

Das Landessozialgericht Celle hat die Rechte von Flüchtlingen gestärkt, die zwar in einem anderen EU-Land anerkannt sind, dort aber unmenschlichen Behandlungen ausgesetzt sind. Die Stadt Göttingen hatte die Leistungen einer aus Nigeria geflüchteten Frau gekürzt, die bereits in Italien anerkannt ist. Die alleinerziehende Mutter sei nur nach Deutschland eingereist, um hier finanzielle Leistungen zu beziehen. Das Gericht ging aber von einer extremen materiellen Notlage aus, was einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung gleichkomme. Die Frau habe sich in Italien prostituieren und betteln müssen. Gegen das Urteil kann die Stadt Göttingen noch in die Revision gehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.05.2021 | 06:30 Uhr