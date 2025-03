Göttingen ist deutschlandweit die Hochburg der Fahrraddiebstähle Stand: 20.03.2025 14:45 Uhr Nirgendwo in Deutschland werden verhältnismäßig mehr Fahrräder geklaut als in Göttingen. Und: Jedes zehnte Rad, das in Niedersachsen gestohlen wurde, ist der Polizei zufolge in Göttingen entwendet worden.

von Max von Schwartz

Wie der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Göttingen, Oliver Tschirner, mitgeteilt hat, wurden im vergangenen Jahr rund 2.800 Fahrräder gestohlen. Damit verzeichneten die Beamten wieder einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. 2023 wechselten knapp 2.600 Räder unfreiwillig den Besitzer. In Göttingen gibt es seit einem Jahr eine sechsköpfige Sonderkommission, die sich speziell mit Fahrraddiebstählen befasst. Besonders auffällig: Immer wieder führe die Spur zum Wohnkomplex Groner Landstraße 9, so die Polizei. Bei einem umstrittenen Hausbesuch von Stadtverwaltung und Polizei wurden im vergangenen Jahr nach Angaben der Beamten einige hochwertige Fahrräder sichergestellt.

Diebstahl-Zahlen: So werden sie vergleichbar gemacht

Die Nachricht, dass in Göttingen mehr Fahrräder gestohlen werden als in Großstädten wie Berlin oder Hamburg, erklärt sich durch einen Blick hinter die Zahlen. Werden die reinen Diebstahl-Zahlen betrachtet, waren beispielsweise in Berlin 2023 mehr als 28.000 Fahrräder abhanden gekommen. Um die Daten vergleichbar zu machen, werden sie von den Kriminalexperten umgerechnet. Dafür wird die Anzahl der Fahrraddiebstähle pro 100.000 Einwohner errechnet. So könne die relative Häufigkeit der Diebstähle verglichen werden. Und in dieser Kategorie ist Göttingen seit 2022 mit Abstand unangefochtener Spitzenreiter. 2021 belegte die Studierendenstadt noch den fünften Platz.

Göttingen lässt andere Fahrrad-Städte weit hinter sich

Pro 100.000 Einwohner kamen den Polizeidaten zufolge in Göttingen 2024 rund 2.200 Räder abhanden. Deutlich mehr als in anderen niedersächsischen Städten:

In Braunschweig wurden 2024 insgesamt 1.217 Räder gestohlen, das ergibt eine Quote von etwa 480 Fahrraddiebstählen pro 100.000 Einwohnern.

In Hannover waren es im vergangenen Jahr 3.402 Fahrraddiebstähle bei einer Quote von 654 pro 100.000 Einwohner.

Zum Vergleich: In Berlin lag die Quote 2023 ungefähr bei 760.

Fahrrad-Diebstahl: Schaden für Versicherer wächst

Die Kosten, die durch Fahrraddiebstähle entstehen, steigen ebenfalls rasant: 2023 lag die Entschädigungssumme bei etwa 160 Millionen Euro, 20 Millionen mehr als im Vorjahr, heißt es vom Gesamtverband der Versicherer. Der Schadendurchschnitt habe mit 1.100 Euro ein Rekordhoch erreicht. Besonders gefragt bei Dieben: hochwertige Rennräder, E-Bikes und Mountainbikes. Das bestätigen auch die Daten der Göttinger Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.03.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen