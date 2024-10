Stand: 30.10.2024 15:18 Uhr Festnahmen in Göttingen: Polizei entdeckt gestohlene Fahrräder

Bei der Fahrzeugkontrolle eines Transporters in Göttingen hat die Polizei dreizehn in Bettlaken und Decken eingewickelte Fahrradrahmen gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fand die Kontrolle bereits am frühen Sonntagmorgen statt. Die Beamten vermuten dabei Diebesgut im Gesamtwert von 15.000 bis 20.000 Euro. Ermittlungen ergaben, dass zwei der Rahmen Fahrraddiebstählen am 20. und 21. Oktober in Göttingen zuzuordnen sind, so eine Polizeisprecherin. Die Herkunft der übrigen elf Rahmen sei bislang unklar. Die 23 und 28 Jahre alten Insassen des Transporters wurden festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete ein Haftrichter am Montag Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an.

