Stand: 12.09.2024 12:14 Uhr Göttingen bietet Stadtführung in einfacher Sprache an

In Göttingen gibt es bald Stadtführungen in einfacher Sprache. Gerichtet ist dieses Angebot an Menschen, die Dinge nicht so leicht verstehen können oder sprachlich eingeschränkt sind, heißt es in einer Mitteilung der Volkshochschule Göttingen Osterode. Die einfache Sprache soll das Verständnis für die Geschichte der Stadt fördern und Orientierung geben, so das Ziel. Angesprochen werden damit auch Menschen, die neu nach Göttingen ziehen und Deutsch als Fremdsprache erlernen. Darüber hinaus könnten auch fremdsprachige Touristen von den Angeboten in einfacher Sprache profitieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Angebot haben Volkshochschule, Göttinger Werkstätten und die Touristeninformation gemeinsam entwickelt. Die Stadtführungen können ab sofort bei der Touristinformation Göttingen gebucht werden. Ein ähnliches Angebot gibt es seit 2018 in Hameln.

