Stand: 16.11.2020 15:05 Uhr Göttingen: Unbekannter überfällt Frau in Bankfiliale

Ein maskierter Mann hat am Wochenende in Göttingen eine 25-Jährige im Vorraum einer Bankfiliale ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei näherte der Täter sich der Frau von hinten, als diese einen größeren Geldbetrag am Automaten einzahlen wollte. Er riss ihr eine Tasche mit mehreren Tausend Euro aus den Händen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Das Opfer erlitt einen Schock. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 entgegen.

