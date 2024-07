Stand: 09.07.2024 08:45 Uhr Hochschulen suchen Schwangere für Prüfung von Hebammen

Der Studiengang Hebammenwissenschaft am Gesundheitscampus Göttingen ist auf der Suche nach Schwangeren. Sie sollten bereit sein, im August an der praktischen Prüfung zur Hebamme mitzuwirken. Die Prüfungssituation soll möglichst so lebensnah wie möglich dargestellt werden, heißt es vom Gesundheitscampus. Das sei für die angehenden Hebammen sehr wichtig, da sie von Anfang an im Job gefordert sein werden. Am Gesundheitscampus soll daher eine Schwangerenvorsorge simuliert werden. So können Studierende ihre Kompetenzen und Fähigkeiten in der Prüfung am besten zeigen. Schwangere, die mitmachen möchten, können sich unter Telefon (0551) 503 21 62 oder unter hebammenwissenschaft.gcg@hawk.de melden. Der Gesundheitscampus Göttingen ist eine Kooperation zwischen der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen und der Universitätsmedizin Göttingen.

