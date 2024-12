Göttingen: Schuss aus Dienstwaffe - Mann stirbt bei Polizeieinsatz

Stand: 19.12.2024 08:58 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in Göttingen ist am frühen Mittwochabend ein 35-Jähriger durch Schüsse aus der Dienstwaffe eines Polizisten tödlich verletzt worden. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern laut Polizei an.