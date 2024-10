Stand: 17.10.2024 10:25 Uhr Göttingen: Missbrauchsverfahren gegen Pastor eingestellt

Nach dem Tod eines ehemaligen Pastors hat die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe das Disziplinarverfahren gegen den Geistlichen eingestellt. Der Pastor soll zwischen 1992 und 2006 Kinder sexuell missbraucht haben, während er in einer geistlichen Gemeinschaft in Göttingen tätig war. "Mit dem Tod endet das Verfahren von Gesetzes wegen", so ein Kirchensprecher. Dennoch werde der Fall weiter erfasst und aufgearbeitet, heißt es. Weitere Betroffene können sich bei der Kirche oder externen Anlaufstellen melden.

