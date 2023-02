Stand: 16.02.2023 07:02 Uhr Göttingen: Jugendliche nach Verkehrsunfall gestorben

Ein 15-jähriges Mädchen ist in Göttingen nach einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Die Jugendliche war am Dienstagnachmittag vom Auto eines 41-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 15-Jährige die Straße überqueren wollen, als der Wagen sie erfasste. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen erlag sie wenig später in einer Göttinger Klinik ihren Verletzungen. Der 41-jährige Autofahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Unter anderem ordnete die Staatsanwaltschaft Göttingen an, den Unfallwagen zu beschlagnahmen.

