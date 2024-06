Stand: 03.06.2024 21:26 Uhr Göttingen: Haushaltsloch von 50 Millionen Euro erwartet

Die Stadt Göttingen erwartet laut dem Finanzausschuss in diesem Jahr ein Rekorddefizit von 50 Millionen Euro. Im Haushalt für das nächste Jahr und für 2026 werde das Loch in der Stadtkasse voraussichtlich ebenfalls bis zu 50 Millionen Euro betragen, sagte Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) am Montag. Als Grund nannte sie zurückgegangene Steuereinnahmen. Im vergangenen Jahr nahm die Stadt noch 180 Millionen Euro an Gewerbesteuer ein, in diesem Jahr wird gerade mal mit der Hälfte des Betrags gerechnet. "Was in früheren Jahren aufgrund sprudelnder Einnahmen aus Steuern zusätzlich finanzierbar und daher möglich war, gehört seit diesem Jahr der Vergangenheit an", bestätigte Göttingens Erster Stadtrat Christian Schmetz (CDU). Um die Fehlbeträge auszugleichen, werde man um neue Kredite im zweistelligen Millionenbereich nicht herumkommen. Auch wo gespart werden kann, soll nun ermittelt werden. Als Gründe für den zusätzlichen Finanzbedarf nennt die Stadt unter anderem Aufgaben, die von Bund und Land Niedersachsen kommen, wie etwa das Deutschlandticket.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min