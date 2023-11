Stand: 07.11.2023 09:40 Uhr Göttingen erwartet im Haushalt Millionen-Überschuss

Die Stadt Göttingen hat mehr Geld in der Kasse als geplant. Für das laufende Haushaltsjahr erwartet die Stadt zwar höhere Ausgaben und dadurch rund 40 Millionen Euro Mehrkosten. Zugleich gibt es aber ein Plus bei der Gewerbesteuer von rund 58 Millionen Euro. Grund ist die gute Wirtschaftslage der Göttinger Unternehmen in den Vorjahren, sagte Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD). Sie weist aber auch darauf hin, dass künftig nicht mehr mit einem solchen Überschuss zu rechnen ist. Denn hohe Steuereinnahmen führten automatisch dazu, dass die Stadt im nächsten Jahr mehr Geld an den Landkreis zahlen müsse. Außerdem werde ein wirtschaftlicher Abschwung befürchtet, dazu steigende Sozialausgaben und weitere Kosten für die Suche nach Weltkriegsbomben, so Broistedt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.11.2023 | 06:30 Uhr