Stand: 22.05.2019 12:00 Uhr

Göttingen-Hannover: ICE-Trasse sechs Monate dicht

Die ICE-Trasse zwischen Hannover und Göttingen wird für ein halbes Jahr zur Großbaustelle. Gleise, Weichen, Schwellen und Schotter sollen erneuert, neun Tunnel und acht Talbrücken saniert werden. Zudem will die Bahn technische Anlagen auf den neusten Stand bringen und Oberleitungen sanieren. Die Bauarbeiten beginnen am 11. Juni und dauern voraussichtlich bis zum 14. Dezember. In dieser Zeit werden alle ICE- und IC-Züge auf der Strecke zwischen Hannover und Göttingen über die alte Strecke durch das Leinetal umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Fahrtzeit auf den Fernverkehrstrecken über Hannover laut Bahn um 30 bis 45 Minuten. Am Mittwoch hat die Bahn weitere Einzelheiten zu den Auswirkungen auf den Zugverkehr bekannt gegeben.

Auswirkungen auf den Regional- und S-Bahnverkehr

Hannover-Northeim-Göttingen (RE 2, Metronom): neue Abfahrts- und Ankunftszeiten

Göttingen-Nordhausen (RB 80): neue Abfahrtszeiten, geänderte Anschlussverbindungen

Göttingen-Bad Harzburg (RB 82): neue Abfahrtszeiten, geänderte Anschlussverbindungen

Einbeck Mitte-Northeim-Göttingen (RB 86): neue Abfahrtszeiten, geänderte Anschlussverbindungen

Hannover-Sarstedt-Hildesheim (S 4): leicht geänderte Taktzeiten zwischen Hannover-Messe/Laatzen und Hildesheim

Barsinghausen-Hannover (S 21): Züge fallen aus

Hameln-Hannover-Bismarckstraße (S 51): Züge fallen aus

Videos 00:30 Hallo Niedersachsen Tempo 300: Neue ICE-Trasse bei Hannover geplant Hallo Niedersachsen Fahrgäste zwischen Köln und Berlin sollen künftig schneller ans Ziel kommen. Die Deutsche Bahn plant eine neue ICE-Trasse zwischen Hannover und Bielefeld. Verlaufen könnte sie an der A2. Video (00:30 min)

2021 wird der Abschnitt Göttingen-Kassel saniert

Die Bauarbeiten auf dem 89 Kilometer langen Abschnitt zwischen Hannover und Göttingen machen den Auftakt für die Generalüberholung der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg. Zwischen dem 23. April 2021 und dem 15. Juli 2021 geht die Sanierung auf dem Abschnitt zwischen Göttingen und Kassel weiter. 2022 folgt der Abschnitt Fulda-Würzburg und zuletzt im Jahr 2023 der Abschnitt Kassel-Fulda. Laut Bahn sind jährlich 15,5 Millionen Fahrgäste auf der 327 Kilometer langen Strecke unterwegs. Es ist die erste einer Reihe von ICE-Trassen im ganzen Bundesgebiet, die generalüberholt wird. Für die Sanierung des ersten Abschnitts veranschlagt die Bahn Kosten in Höhe von rund 175 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.05.2019 | 12:00 Uhr