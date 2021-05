Stand: 27.05.2021 07:28 Uhr Göttingen: Feuerwehr schließt Leck in Gasleitung

Später Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Göttingen am Mittwochabend. An der zentralen Kreuzung Weender Landstraße, Nikolausberger Weg und Berliner Straße wurde um kurz vor 22 Uhr Gasgeruch bemerkt. Die Kreuzung wurde gesperrt und die Einsatzkräfte suchten nach der Ursache. Tatsächlich konnte ein Leck an einer Leitung ausfindig gemacht und kurz vor Mitternacht wieder geschlossen werden. Die zu Stoßzeiten stark befahrene Kreuzung war während des Einsatzes komplett gesperrt.

