Stand: 07.10.2024 11:32 Uhr Feuer im zwölften Stock: Brand in Hochhaus

Mehrere Göttinger Feuerwehren sind in der Nacht zu Montag zu einem Brand in einem Hochhaus ausgerückt. Kurz nach 1 Uhr löste nach Angaben der Feuerwehr die Brandmeldeanlage des Wohnkomplexes an der Groner Landstraße aus, vor Ort bestätigte sich ein Feuer in einer Wohnung im zwölften Obergeschoss. Feuerwehrleute konnten den Brand von innen löschen. Der Rauch habe sich aber auf mehrere Etagen ausgebreitet, so die Feuerwehr. Im Stockwerk unter dem Brand erlitt dadurch eine Person eine Rauchgasvergiftung, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.

