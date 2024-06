Stand: 03.06.2024 08:53 Uhr Göttingen: Das Teddybär-Krankenhaus öffnet wieder

An der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) werden verletzte und kranke Kuscheltiere behandelt. Kinder aus Göttinger Kindertagesstätten und Kinderkliniken können ihre Schmusefreunde sogar röntgen und operieren lassen, teilt die UMG mit. Sprechstunden gibt es bis zum 5. Juni an drei Tagen immer von 15 bis 17 Uhr in der Osthalle der Göttinger Uniklinik. Medizin-Studierende und Auszubildende wollen den Kindern den Umgang mit Krankheit und den Kontakt zu Ärztinnen und Ärzten näherbringen. Mit der Aktion soll den Kindern auch Angst genommen werden, heißt es. Das Teddybär-Krankenhaus findet jährlich statt.

