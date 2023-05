Stand: 15.05.2023 22:05 Uhr Teddybär-Krankenhaus: Hilfe für verletzte Kuscheltiere

Einmal im Jahr öffnet in der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) ein Krankenhaus für verletzte Kuscheltiere. Kinder können am Dienstag und Mittwoch ihre Schmusefreunde in das eigens aufgebaute Klinikum bringen. Medizin-Studierende untersuchen die Kuscheltiere dann zusammen mit den jungen Besitzerinnen und Besitzern. Gemeinsam versuchen sie, die beste Behandlungsmethode herauszufinden. Mit der Aktion will die Universitätsmedizin Kindern die Angst vor Arzt- und Krankenhausbesuchen nehmen. Die Kinder dürfen auch Rettungswagen und -hubschrauber besichtigen. Besucherinnen und Besucher finden das Teddybär-Krankenhaus am Dienstag und Mittwoch auf der Wiese am Osteingang der UMG. Es hat von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet.

