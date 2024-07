Stand: 02.07.2024 10:13 Uhr Göttingen: Bürger diskutieren Beteiligungsmöglichkeiten

Die Stadt Göttingen veranstaltet erneut ein Zukunftsforum. Es geht um die Frage, wie die Stadt Menschen in Göttingen zukünftig an Entscheidungen beteiligen soll. Eine Gruppe aus zufällig ausgewählten Einwohnerinnen und Einwohner soll Empfehlungen für Stadtverwaltung und Ratspolitik erarbeiten. Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) schreibt dafür 1.000 Personen an, deren Namen zufällig aus dem Melderegister gezogen wurden. Von denen, die sich zurückmelden, werden bis zu 36 Personen ausgewählt. Sie treffen sich dann an drei Samstagen im August und September im Neuen Rathaus. Beim ersten Göttinger Zukunftsforum im Februar und April 2023 ging es um die Umgestaltung der Hauptverkehrsstraßen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.07.2024 | 08:30 Uhr