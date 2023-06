Stand: 17.06.2023 18:36 Uhr Göttingen: Aktivisten färben Gänseliesel-Brunnen schwarz

Zum Auftakt der Klimaschutztage in Göttingen haben Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" am Samstag das Wasser und die Einfassung des Gänseliesel-Brunnens schwarz gefärbt. Der Protest richte sich gegen die Klimapolitik der Regierung. Während man sich in Niedersachsen auf einen Hitzesommer mit Wasserknappheit vorbereite, investierte die Bundesregierung "weiter in den tödlichen Kurs der fossilen Energien", hieß es in einer Mitteilung der Demonstranten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.06.2023 | 06:30 Uhr