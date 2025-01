Stand: 29.01.2025 12:27 Uhr Gifhorn: Feuerwehr befreit eingeschlossenes Kleinkind aus Auto

Die freiwillige Feuerwehr in Gifhorn hat am Dienstag ein Kleinkind aus einem Auto befreit. Den Angaben zufolge hatte der Fahrzeughalter die Feuerwehr alarmiert, weil ein einjähriges Kind im Auto festsaß und der Schlüssel im verschlossenen Fahrzeug lag. Ein schonender Versuch der Einsatzkräfte, die Türen zu öffnen, scheiterte: Zwar konnten die Feuerwehrleute die Fahrertür mit Keilen einen Spalt weit öffnen - doch die elektronische Verriegelung öffnete nicht, als sie mit Hilfe eines Drahtes betätigt wurde. In Absprache mit dem Fahrzeughalter schlugen die Einsatzkräfte schlussendlich eine Scheibe ein. Nach wenigen Minuten sei das Kind dann gerettet gewesen, so die Feuerwehr.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min