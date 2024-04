Stand: 22.04.2024 18:23 Uhr Gifhorn: Böller an Schule explodiert - mehrere Schüler in Klinik

Nach der Explosion eines Knallkörpers in einer Schule in Gifhorn ermittelt nun die Polizei, wer dafür verantwortlich ist. Laut Polizei hat es sich wohl um einen Böller gehandelt, der im Eingangsbereich der Hauptschule gezündet worden war. Durch die Explosion erlitten mindestens 15 Schüler und Schülerinnen ein Knalltrauma, Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Weitere bis zu 25 Personen wurden vor Ort von Rettungssanitätern versorgt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war bis zum frühen Nachmittag vor Ort.

