Stand: 20.12.2021 16:39 Uhr Getötete Radlerin in Bad Lauterberg: Bewährung für 47-Jährige

Nach dem Tod einer Radfahrerin ist eine 47-Jährige vom Landgericht Göttingen wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Richter hätten keinen Vorsatz und kein Motiv feststellen können, sagte Sprecher Marc Eggert nach der Urteilsverkündung am Montag. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft hatte der Frau vorgeworfen, im Januar 2018 in Bad Lauterberg im Landkreis Göttingen beim Einparken die Radfahrerin "sehenden Auges", also bewusst, überfahren und dadurch getötet zu haben. Die Richter folgten dieser Auslegung nun jedoch nicht. Im Rahmen der Beweisaufnahme sei nicht nachgewiesen worden, dass die Autofahrerin die Radfahrerin "sehenden Auges" überfuhr, berichtete Eggert.

