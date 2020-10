Stand: 12.10.2020 15:18 Uhr Gericht: Trotz Krise keine bessere Note für Peiner Schülerin

Trotz erschwerter Bedingungen während der Corona-Pandemie haben Schulen bei der Benotung von Prüfungen nur die tatsächlich erbrachte Leistung zu bewerten. Das hat das Verwaltungsgericht Braunschweig entschieden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Eine Schülerin aus Peine hatte gegen ihre Realschule geklagt. Sie hatte der Schule vorgeworfen, in Corona-Zeiten unzureichend unterrichtet worden zu sein. Diese besonderen Umstände seien dann aber bei der Note der Abschlussprüfungen nicht berücksichtigt worden. Das Verwaltungsgericht war aber der Ansicht, dass sich alle Schüler "chancengleich" auf die Prüfungen vorbereiten konnten. Während der Schul-Schließungen sei online unterrichtet worden. Dadurch hätten die Schüler die Möglichkeit gehabt, sich mit den Lehrkräften auszutauschen. Die Schule habe von den Schülern der Abschlussklassen ein gesteigertes Maß an Selbstdisziplin und Eigeninitiative beim Lernen in Corona-Zeiten fordern dürfen, so das Gericht. Außerdem habe die Schülerin zu spät geklagt - erst nach der Zeugnisübergabe.

