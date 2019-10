Stand: 22.10.2019 11:11 Uhr

Geldautomaten-Sprenger-Bande: Angeklagter schweigt

Ein mutmaßlicher Helfer einer Geldautomaten-Sprenger-Bande muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Dem 29-Jährigen wird Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl und zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Zum Prozessauftakt sagte der Anwalt des Beschuldigten, dass sein Mandant keine Angaben machen werde. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft half der 29-Jährige bei den Vorbereitungen zu Geldautomaten-Sprengungen im April 2018 in Wolfenbüttel.

Videos 00:56 Hallo Niedersachsen Geldautomaten in Wolfenbüttel gesprengt Hallo Niedersachsen In Wolfenbüttel sind am frühen Sonnabendmorgen zwei Geldautomaten gesprengt worden. Anwohner wurden gegen 4 Uhr von einem Knall geweckt, daraufhin riefen sie die Polizei. Video (00:56 min)

DNA-Spuren am Klebeband

Demnach soll der Angeklagte Gasschläuche mit Isolierklebeband präpariert haben, damit bei der Sprengung die Geldbehälter nicht beschädigt werden. Laut Staatsanwaltschaft waren am Klebeband am Tatort DNA-Spuren des Mannes gefunden worden. Er habe für die Hilfe im Vorfeld der Tat Geld bekommen. In der Tatnacht sollen mindestens vier Mitglieder der Bande mit rund 340.000 Euro entkommen sein. Die Täter wurden bislang nicht gefasst. Wo sich die Beute befindet, ist unklar.

