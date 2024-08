Stand: 30.08.2024 13:56 Uhr Geklaute Fahrräder - Polizei Peine sucht Eigentümer

Die Polizei in Peine hat in mehreren Ermittlungsverfahren mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt. Dabei handelt es sich um verschiedenste Modelle. Insgesamt über zwanzig Räder konnten bislang nicht zugeordnet werden. Die Polizei sucht nun mit Fotos im Netz nach den Eigentümern. Alle Fahrräder müssen den Angaben zufolge im Juni und Juli im Stadtgebiet von Peine und umliegenden Ortschaften entwendet worden sein. Wer sein Fahrrad wiedererkennt, sollte sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer (05171) 999 0 melden.

