Stand: 10.06.2024 16:49 Uhr Zu laute Motorräder: 15 Verstöße bei Kontrolle festgestellt

Spezialisierte Beamtinnen und Beamte der Motorrad-Kontrolltrupps und der "AG Poser" haben am Sonntag im Landkreis Lüneburg 71 Fahrzeuge kontrolliert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien vor allem Motorradfahrer angehalten worden. Dabei hätten die Beamten die Lautstärke gemessen und insgesamt 15 Verstöße durch unzulässige bauliche Veränderungen festgestellt. In den meisten Fällen seien die Maschinen dadurch zu laut gewesen, so die Polizei. Einem Motorrad-Fahrer sei die Weiterfahrt untersagt worden. Anlass der Kontrollen waren laut Polizei unter anderem viele Beschwerden von Anwohnern über Motorradlärm. Insbesondere den Bereich der Bundesstraße 195 und der Elbuferstraße hätten die Beamten im Visier gehabt. Auch Unfallschwerpunkte der sogenannten Biker- und Poser-Szene in Amt Neuhaus und in Bleckede seien kontrolliert worden.

