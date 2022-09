Stand: 28.09.2022 09:34 Uhr Gefahrgut-Unfall: A7 bei Seesen bis zum Nachmittag gesperrt

Nach einem schweren Unfall mit drei Lkw bleibt die A7 bei Seesen (Landkreis Goslar) in Fahrtrichtung Kassel wegen der Aufräumarbeiten vorerst weiterhin gesperrt. Voraussichtlich am frühen Nachmittag werde die Autobahn wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Hildesheim auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. Bei dem Unfall, der sich am Dienstagabend ereignet hatte, sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin eines Sattelzugs zwischen Rhüden und Seesen in ein Stauende gefahren, wo ihr Lkw zwei weitere Laster ineinander schob. Die schwer verletzte Fahrerin und die beiden anderen Lkw-Fahrer kamen ins Krankenhaus. Ein Lkw hatte Motoröl geladen, das als Gefahrgut gilt. Die Fahrbahn muss jetzt von dem ausgelaufenen Öl gereinigt werden. Die Umleitung führt über die U60.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.09.2022 | 07:30 Uhr