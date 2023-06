Stand: 19.06.2023 13:12 Uhr Gänseliesel schwarz gefärbt: Stadt Göttingen erstattet Anzeige

Die Stadt Göttingen lässt derzeit prüfen, ob der Gänseliesel-Brunnen durch eine Farbattacke am Sonnabend beschädigt worden ist. Sowohl die Figur des Gänseliesels, als auch die Muschelkalk-Brunnenschale seien verunreinigt worden, teilte die Stadt mit. Ein erster Reinigungsversuch mit einer Bürste sei erfolglos gewesen, so ein Sprecher. Mutmaßlich habe das Wasser, das über die Figur und den Brunnen gegossen wurde, Aktivkohle enthalten. Die Zusammensetzung werde noch untersucht. Ein Steinmetz werde im Auftrag der Stadt versuchen, die Verunreinigungen zu beseitigen. Gegen die mutmaßlichen Täterinnen und Täter werde Strafanzeige gestellt. Am Sonnabend hatten sich Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" in den Brunnen gestellt und eine schwarze Flüssigkeit verteilt. Sie wollten damit nach eigenen Angaben für ein Ende von fossilen Energien protestieren.

