Stand: 18.01.2024 12:23 Uhr Fußspuren und Loch im zugefrorenen Teich: Ist jemand eingebrochen?

Auf einem zugefrorenem Teich im westlichen Harz haben Passanten laut Polizei am Donnerstagmorgen Fußspuren und ein größeres Loch entdeckt. Unklar sei, ob dort, auf dem sogenannten Schülerteich in Bad Grund (Landkreis Göttingen), jemand auf dem Eis eingebrochen ist. Taucher aus Northeim suchen den Teich im Ortsteil Gittelde nun ab. Anwohner haben angegeben, am Abend zuvor Jugendliche am Teich gehört und gesehen zu haben. Die Polizei bittet weitere mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05522) 50 80 bei der Polizei Osterode zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min