Stand: 21.12.2022 17:59 Uhr Ins Eis eingebrochen? Suche am Steinhuder Meer eingestellt

Einen Tag nach einem Notruf am Steinhuder Meer (Region Hannover) ist die Suche nach dem mutmaßlich ins Eis eingebrochenen Mann vorerst beendet worden. Die Wasserschutzpolizei überprüfte nach Angaben einer Sprecherin am Mittwoch noch einmal intensiv den Uferbereich. Entdeckt wurde aber nichts. Zuvor waren am Steinhuder Meer die Feuerwehr Wunstorf und die DLRG im Einsatz - unter anderem mit einer Drohne. Eine Zeugin hatte am Dienstagvormittag einen Notruf abgesetzt, weil sie beobachtet hatte, wie jemand untergeht. Nach Angaben der Feuerwehr konnte ein recht präziser Suchraum definiert werden, weil die Frau ein Foto von der Person auf dem Eis gemacht hatte.

VIDEO: Steinhuder Meer: Person im Eis eingebrochen? (1 Min)

