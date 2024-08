Stand: 08.08.2024 17:04 Uhr Fußgänger im Landkreis Holzminden lebensgefährlich verletzt

Ein 61-jähriger Mann ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Holzminden lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat der Mann auf der B64 zwischen Eschershausen und Negenborn am Straßenrand ein Sesseldreirad geschoben. Ein von hinten kommender 37-jähriger Fahrer eines Transporters habe den Fußgänger übersehen und ihn mit seinem Fahrzeug erfasst. Der lebensgefährlich Verletzte wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer (05534) 941 42-0 zu melden.

