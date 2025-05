Stand: 08.05.2025 12:30 Uhr Fünf versuchte Einbrüche an einem Tag: Tätersuche in Einbeck

In Einbeck (Landkreis Northeim) haben Täter versucht, in fünf Häuser oder Garagen einzubrechen. Die Taten ereigneten sich alle zwischen Dienstag und Mittwochmorgen, teilte die Polizei mit. Die Tatorte liegen in unmittelbarer Nähe zueinander. Bei einem Versuch wollten die Täter außerdem in eine Gartenhütte gelangen. Die Täter verursachten nach Angaben der Polizei einen Sachschaden von insgesamt 3000 Euro. Nach Zeugenaussagen könnten drei jüngere schwarz gekleidete Personen für die Taten in Frage kommen. Das Alter der Verdächtigen kann die Polizei Einbeck nicht eingrenzen. Die Ermittler bitten um weitere Hinweise unter der Telefonnummer: (05561) 313 10.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min