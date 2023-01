Stand: 15.01.2023 13:32 Uhr Früherer Volkswagen-Chef Carl Hahn in Wolfsburg gestorben

Der langjährige Vorstandschef der Volkswagen AG, Carl Hahn, ist am Sonnabend im Alter von 96 Jahren gestorben. Dies bestätigte eine Sprecherin der Hahn-Stiftung der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zuvor hatte die "Welt" über den Tod des früheren Managers berichtet. Er sei friedlich zu Hause in Wolfsburg eingeschlafen. Der am 1. Juli 1926 in Chemnitz geborene Hahn war von 1982 bis 1993 Vorstandsvorsitzender von VW. In dieser Zeit legte er die Grundlagen für den Weltkonzern. In seine Amtszeit ab 1982 fielen die Übernahmen von Seat und Skoda. Außerdem begann Hahn die Expansion des Unternehmens nach China. Noch in hohem Alter hatte sich Hahn mit seiner Stiftung für frühkindliche Bildung eingesetzt.

