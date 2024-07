Frau seit 25 Jahren vermisst: Neue Hinweise nach "Aktenzeichen XY" Stand: 18.07.2024 09:45 Uhr Mehr als 25 Jahre nach dem Verschwinden einer Friseurmeisterin aus Wittingen (Landkreis Gifhorn) hat die Polizei neue Hinweise erhalten. Der Fall war Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst".

Mehr als zehn Hinweisgeber haben sich seit der Sendung am Mittwochabend laut den Ermittlern gemeldet. Nun müsse ausgewertet werden, ob entscheidende Informationen auf die vermisste Roswitha Hedt darunter sind, so die Polizei. Die Frau war Anfang 1999 unter mysteriösen Umständen spurlos verschwunden.

Wer hat Roswitha Hedt gesehen?

Die damals 52 Jahre alte Frau hatte Anfang Januar 1999 überraschend eine Bekannte in Braunschweig besucht. Bei einem Einkauf danach wurde sie zum letzten Mal gesehen. Aus dem Wolfenbütteler Stadtgebiet wurde später noch mehrfach von ihrem Handy aus die Auskunft angerufen. Die Polizei fand das Auto von Roswitha Hedt Wochen nach ihrem Verschwinden in Wolfenbüttel. In dem Vermisstenfall wurde eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05371) 98 00 entgegen.

