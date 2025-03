Stand: 13.03.2025 15:23 Uhr Frau reißt Teenagerin in Braunschweig das Kopftuch herunter

Nachdem eine Unbekannte im Januar einer Jugendlichen in Braunschweig das Kopftuch heruntergerissen und sich abfällig über den Hidschab geäußert hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Beamten am 6. März schilderten, ist der Vorfall bereits am 4. Januar gegen 13.30 Uhr an der Bushaltestelle Isarstraße passiert. Zwischen der Unbekannten und der 16-Jährigen kam es demnach auch zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schlussendlich in Handgreiflichkeiten mündete. Die Polizei beschreibt die Angreiferin als 40 bis 50 Jahre alt, sie trug rote Schuhe und einen langen, dunkelgrauen Wollmantel und hat nach Polizeiangaben mittellange schwarze Haare. Hinweise nimmt die Polizei Braunschweig unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 entgegen.

