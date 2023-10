Frau in Hehlen erstochen: Richter schickt 41-Jährigen in U-Haft Stand: 27.10.2023 16:00 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer 39 Jahre alten Frau in Hehlen (Landkreis Holzminden) hat ein Richter den 41 Jahre alten Verdächtigen in Untersuchungshaft geschickt.

Einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Hildesheim zufolge habe sich der mutmaßliche Täter am Freitag bei dem Termin vor dem Haftrichter nicht zu den Vorwürfen geäußert. Am Donnerstag hatten Fahnder den 41-Jährigen gegen 18.50 Uhr festgenommen. Eine Zeugin hatte den mutmaßlichen Täter im Bereich Hehlen (Landkreis Holzminden) entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt. Die Ermittlungen zu der Tat dauerten an, hieß es.

Frau in Bodenwerder mit Messer angegriffen

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann das 39 Jahre alte Opfer am Dienstag gegen 22.10 Uhr vor einem Wohngebäude in der Schulstraße mit einem Messer angegriffen hat. Dabei habe er der Frau erhebliche Stichverletzungen zugefügt, an denen sie wenig später starb, hatten Staatsanwaltschaft Hildesheim und Polizei mitgeteilt. Anschließend war der 41-Jährige zu Fuß geflüchtet. Den Behörden zufolge kannten sich Opfer und Täter. Beide haben eigene Wohnadressen in Hehlen. Das Motiv ist unklar. Laut Zeugenaussagen soll ein Streit vorangegangen sein.

Suche mit Hubschrauber und Hunden

Am Mittwoch hatte die Polizei eine Großfahndung nach dem Mann gestartet und den Fahndungsbereich ausgeweitet. Zwischenzeitlich wurde international nach dem Verdächtigen gesucht. Im Bereich Bodenwerder/Hehlen hatte die Polizei am Mittwoch unter anderem Hubschrauber und Hunde eingesetzt. Zudem wurden den Angaben zufolge gezielt mehrere Orte durchsucht, in denen sich der Verdächtige schon einmal aufgehalten haben soll. Die Polizei hatte darauf hingewiesen, dass in der Region keine Anhalter mitgenommen werden sollen.

