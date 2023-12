Stand: 08.12.2023 17:39 Uhr Frau filmt Rettungskräfte bei Reanimation - Ermittlung eingeleitet

In Salzgitter haben Rettungskräfte vergeblich versucht, einen leblosen Mann auf der Berliner Straße wiederzubeleben. Wie die Polizei mitteilte, hat eine 51-Jährige die Reanimation mit ihrem Smartphone gefilmt. Als Polizeikräfte die Frau ansprachen, war sie demnach dabei, das Video in den sozialen Netzwerken hochzuladen. Dies konnte laut Polizeiangaben durch die Einsatzkräfte verhindert werden. "Die Polizei ist entsetzt von dieser Art der Pietätlosigkeit und dem fehlendem Respekt gegenüber einer sterbenden und jetzt verstorbenen Person", sagte ein Polizeisprecher. Gegen die 51-Jährige wird nun wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts ermittelt. Die Reanimation blieb erfolglos, der Mann verstarb noch am Behandlungsort. Die Todesursache ist noch unklar. Die Polizei schließt jedoch eine Gewalttat oder ein Fremdverschulden aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.12.2023 | 15:00 Uhr