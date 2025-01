Stand: 03.01.2025 08:09 Uhr Frau aus Liebenburg am Harz nicht mehr vermisst

Die Vermisste aus Liebenburg (Landkreis Goslar) ist gefunden worden. Das teilte die Polizei Goslar am Freitag mit. Die Frau wurde seit Neujahr gesucht. In einer ersten Meldung hieß es, dass sie sich womöglich in Hannover aufgehalten hat. Nun ist sie laut Polizei wohlbehalten angetroffen worden.

