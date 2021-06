Stand: 22.06.2021 12:30 Uhr Fotos von Holocaust-Überlebenden am Braunschweiger Bahnhof

Am Braunschweiger Hauptbahnhof werden vom 3. bis zum 12. September großflächige Fotos von Holocaust-Überlebenden zu sehen sein. Die Deutsche Bahn wolle mit der Wanderausstellung der 15 Porträts des Fotografen Luigi Toscano an die Verfolgung und das Leid der NS-Opfer erinnern und ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Offenheit setzen, sagte Bahnchef Richard Lutz am Dienstag. Die Bilder seien an den Bahnhöfen am richtigen Platz, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) - "nicht nur, weil es Bahnhöfe waren, an denen für Millionen jüdischer Frauen, Männer und Kinder der Weg in den Tod begann." Die Fotos werden auch in anderen Städten wie Berlin, München und Dresden gezeigt. Im kommenden Jahr folgen zwölf weitere Bahnhöfe.

