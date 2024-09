Stand: 27.09.2024 10:22 Uhr Flechtorf: Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 38 bei Flechtorf (Landkreis Helmstedt) sind am Donnerstag zwei Autofahrer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen die beiden Fahrzeuge in einer Kurve frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde ein Wagen in einen Graben geschleudert, der andere auf der Straße blieb auf der Straße stehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und durch die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagen erstversorgt. Da dieser Rettungswagen schon einen Patienten transportierte, wurden die beiden verletzten Fahrer mit zwei weiteren Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch Polizei und Unfallforschung vor Ort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min